Tre piantine di marijuana nel cortile: lui e lei denunciati

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Lei ha 25 anni, lui ne ha 30. In casa hanno coltivato delle piantine di marijuana, tre per la precisione. Ora sono nei guai. I carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà i due giovani, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. In particolare, a seguito di perquisizione domiciliare presso l'abitazione di residenza, i militari operanti hanno rivenuto nel relativo cortile tre piante di marijuana, che sono state sottoposte a sequestro.