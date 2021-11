Ancora una morte sul lavoro: operaio cade da un'impalcatura

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Un operaio di 57 anni è deceduto dopo una caduta dall'impalcatura sulla quale stava lavorando. E' accaduto questa mattina (giovedì 4 novembre 2021) in via Fontana a San Pancrazio Salentino. Sul luogo si sono recati immediatamente i carabinieri della locale stazione. Il lavoratore stava eseguendo lavori di ristrutturazione all'interno del cortile di un'abitazione privata. Anche il proprietario dell'immobile è rimasto ferito.

Sul luogo anche personale dello Spesal (servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro). Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di una caduta accidentale dall'impalcatura. Non c'è stato niente da fare per l'operaio di 57 anni, di San Pancrazio Salentino. Il proprietario dell'immobile, un 68enne del luogo, è stato trasportato invece presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Non versa in pericolo di vita.