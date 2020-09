In prova ai servizi sociali ma viola le prescrizioni: arrestato

I carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino hanno eseguito un’ordinanza di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, emessa dal tribunale di sorveglianza di Lecce, nei confronti di Ezio Leccese, 39enne del luogo, già affidato in prova ai servizi sociali. Il provvedimento è scaturito dalle segnalazioni dei militari operanti in seguito alle accertate reiterate violazioni delle prescrizioni imposte con la misura in espiazione. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.

