San Pietro, i carabinieri setacciano il territorio: denuncia per ricettazione e sequestri di cocaina

SAN PIETRO VERNOTICO - Weekend di controlli quello appena trascorso nel territorio di San Pietro Vernotico da parte dei militari dell'Arma. Dopo i fatti di Halloween quando bande di ragazzini "sfidarono" i carabinieri a suon di cori e insulti lanciando contro le gazzelle anche petardi e bombe carta, è stato disposto un servizio straordinario su tutto il territorio. Gli uomini della locale stazione, al comando del luogotenente Vincenzo Corianò, unitamente ai colleghi della compagnia di Brindisi nelle ore serali hanno perlustrato il territorio. Sono state eseguite diverse perquisizioni, identificate 250 persone, controllati 240 mezzi e 6 esercizi pubblici fra cui 3 pizzerie, due bar e una sala giochi.

Il bilancio

Nel bilancio si conta una denuncia con ritrovamento della scocca di un'auto rubata, il ritrovamento di 55 grammi di cocaina, una segnalazione al Prefetto di un assuntore e una sanzione a una pizzeria.

Nel dettaglio, un uomo è stato denunciato per ricettazione: i militari hanno ritrovato all’interno di un’area recintata di sua proprietà, la scocca e vari pezzi di una Range Rover asportata a Lecce a ottobre scorso. Nei pressi di piazza Del Popolo è stato trovato un involucro contenente 55 grammi di cocaina: era nascosto sotto alcuni sassi posti alla base di un armadietto dell’arredo urbano.

Segnalato alla Prefettura di Brindisi per inosservanza della normativa sugli stupefacenti un 38enne del luogo: trovato in possesso di un involucro contenente 0,4 grammi di cocaina, occultato nella tasca dei pantaloni. Infine è stato sanzionato amministrativamente il titolare di una pizzeria per Inosservanza alle norme sanitarie. L'intervento è stato operato insieme ai carabinieri del Nas di Taranto.