San Pietro, escalation episodi criminali: controlli a tappeto della Polizia, sul posto anche il questore

SAN PIETRO VERNOTICO - Il questore di Brindisi Gianpietro Lionetti, la vice capo della Squadra Mobile Sandra Manfrè, il capo della Sezione volanti della questura di Brindisi Eugenio Cantanna e poi decine e decine di agenti in divisa e in borghese, hanno presidiato per tutto il pomeriggio di oggi, lunedì 8 luglio, e fino a tarda sera, l'intero territorio di San Pietro Vernotico. Controlli a tappeto in attività commerciali, bar e a carico di automobilisti e cittadini. Un servizio voluto dal Questore alla luce dei numerosi episodi legati alla criminalità verificatisi negli ultimi tempi. L'ultimo un incendio auto ai danni di una famiglia già bersaglio di atti intimidatori. Una famiglia che non ha più pace: tre auto incendiate, un pestaggio ai danni di un ragazzino, quattro attentati tra incendi, spari e bombe, ai danni di un'attività commerciale.

Altri attentati ai danni di altri esercizi. Sembrerebbe tutti collegati dallo stesso movente. I militari dell'Arma si sono subito messi a lavoro collegando tutti i pezzi di un puzzle che ricostruisce una vicenda dai contorni inquietanti. In attesa di ulteriori risposte (sono già stati operati arresti) serve la presenza dello Stato, serve restituire serenità alla famiglia in questione e ai cittadini. Per questo la presenza massiccia di polizia poche ore dopo l'incendio auto che ha destabilizzato, ancora una volta, la stessa famiglia. I controlli, come già anticipato, hanno interessato tutto il territorio e naturalmente riguardano anche altri aspetti legati alla criminalità, come i traffici di stupefacenti e il recente assalto al portavalori sulla 613, la supestrada che collega Brindisi a Lecce.

