Sosta selvaggia e veicoli senza assicurazione e revisione: torna in azione lo "Street control"

SAN PIETRO VERNOTICO - Dopo un lungo periodo di inattività (era stato attivato ad aprile 2022 e poi sospeso), a San Pietro Vernotico, torna lo Street Control: il dispositivo installato sulle auto della Polizia locale che individua i veicoli privi di assicurazione e revisione e quelli parcheggiati in divieto di sosta. Sarà attivo dai prossimi giorni dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 21 e l'attivazione sarà riconoscibile attraverso la scritta luminosa.

Attraverso uno strumento dotato di macchina fotografica e videocamera a infrarossi verranno scattate due foto in simultanea (una alla targa e l’altra all’abitacolo) nel giro di 20 metri. Le foto arriveranno in tempo reale sul tablet di cui è dotata la pattuglia. Un agente verificherà l’irregolarità, formalizzando l'eventuale contravvenzione che potrà avvenire immediatamente o succesivamente, dopo tutti gli approfondimenti del caso. Va ricordato che per le auto prive di assicurazione è previsto il sequestro finalizzato alla confisca e una multa di 866 euro.