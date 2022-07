San Pietro Vernotico, assolto l'ex segretario generale del Comune

BRINDISI - Assolto con formula piena l’ex segretario generale del Comune di San Pietro Vernotico, Pierluigi Cannazza, 62enne nato ad Aradeo ma residente a Lecce, dai reati di omissione in atti e abuso d’ufficio. Il gup del Tribunale di Brindisi, Maurizio Saso, il 19 luglio, a seguito di richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'avvocato difensore, Luigi Covella, per conto del segretario generale, ha assolto quest'ultimo perché il fatto non sussiste. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

Il procedimento penale era nato da una denuncia-querela di un dipendente comunale di San Pietro Vernotico, il quale si era sentito leso dal comportamento del dirigente in relazione a un procedimento amministrativo finalizzato al rimborso delle spese legali, dallo stesso dipendente sostenute nell'ambito di un procedimento penale in cui lo stesso dipendente era indagato, e conclusosi con l'archiviazione. Cannazza era accusato di aver cagionato un danno patrimoniale nei confronti del altro dipendente del Municipio, a causa della proprie condotte, dettate da idiosincrasie.

Cannazza, avendo ricevuto dall'avvocatura del Comune la proposta di deliberazione, non l'avrebbe trasmessa alla Giunta, impedendo di fatto che quest'ultima deliberasse in merito. Avrebbe poi annullato la registrazione della proposta, cancellandola dal protocollo elettronico del Comune, con un'operazione eseguita il 4 marzo 2021. L'imputato, sentito dal pm, aveva spiegato che si era trattato di un errore, non essendo lui pratico del sistema informatico. Invece di re-inoltrare la proposta di deliberazione, l'avrebbe di fatto eliminata.