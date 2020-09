In auto con coltello e droga, una denuncia e una segnalazione

SAN PIETRO VERNOTICO - I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico hanno denunciato in stato di libertà un 19enne di Squinzano, provincia di Lecce, per porto d'armi e oggetti atti a offendere. Il giovane, durante un controllato alla circolazione, perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza totale di 24 centimetri nascosto all’interno del proprio marsupio.

Mentre il passeggero, un 44enne residente a Surbo, in provincia di Lecce, è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana edè scattata la violazione amministrativa per inosservanza della normativa sugli stupefacenti. L’arma bianca e la marijuana sono state sottoposte a sequestro.