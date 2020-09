Crolla il solaio di una cabina elettrica, tre operai in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO - Momenti di paura a San Pietro Vernotico per il crollo di un solaio di una cabina elettrica E-distribuzione che si trova in via Mesagne, angolo via Vanoni. Nell'incidente, verificatosi intorno alle 14.45 ( 1 settembre), le cui cause sono ancora da chiarire, sono rimasti coinvolti tre operai, originari della provincia di Lecce, che lavoravano per conto di una ditta appaltatrice sempre del Leccese, impegnati nella manutenzione del sottotetto, in particolare nella impermeabilizzazione delle pareti e del tetto.

Gli stessi erano intenti, infatti, al montaggio dell'impalcatura, due all'interno della cabina (uno del 1980 e l'altro del 1956) il terzo era sul tetto, quando all'improvviso ha ceduto investendo i lavoratori che erano dentro, ferendo entrambi. Il terzo, sul tetto, ha avuto un forte shock. Per l'operaio di 64 anni i medici hanno dato una prognosi di 30 giorni. Al momento 384 clienti sono disabilitati, ovvero senza energia elettrica e la strada è inaccessibile alla circolazione, sia in entrata che in uscita.

Sono, comunque, in arrivo due gruppi elettrogeni per poter fornire elettricità alle famiglie che sono rimaste senza. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118, che ha trasportato i tre operai, di Santa Maria di Leuca, provincia di Lecce, all'ospedale Perrino. I tecnici E-distribuzione non sono ancora entrati all'interno della cabina per poter operare in attesa, infatti, che la stessa venga svuotata di tutte le macerie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Articolo in aggiornamento

Gallery