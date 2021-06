In fiamme deposito di materiale agricolo, evacuate alcune abitazioni

E' accaduto questa mattina, intorno alle 7:30, in un capannone in viale delle ortensie. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e la squadra Enel per il ripristino della cabina elettrica

SAN PIETRO VERNOTICO - I vigili del fuoco del comando di Brindisi sono intervenuti questa mattina, venerdì 18 giugno, per domare le fiamme che hanno avvolto un deposito di materiale agricolo in viale delle ortensie a San Pietro Vernotico. E' accaduto intorno alle 7:30. Ignote al momento del cause del rogo che ha distrutto legna, tavoloni in legna e plastica.

È stato necessario far evacuare alcune abitazioni limitrofe fino allo spegnimento e alla messa in sicurezza del deposito. Sul posto, anche, la polizia locale una squadra di tecnici dell'Enel per ripristinare una linea della corrente elettrica completamente distrutta dalle fiamme.