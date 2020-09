Esplosione nel silos di un’azienda vinicola: danni ingenti

SAN PIETRO VERNOTICO - Il boato è stato sentito nel raggio di chilometri. Sono ingenti i danni causati da una esplosione provocata, stando alle prime informazioni apprese, da una bomba piazzata su un silos dell’azienda vinicola Megale Hellas, situata in via Torchiarolo, nei pressi del cimitero di San Pietro Vernotico. Non ci sono feriti. Sul posto si sono recati i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, per una verifica statica.

Articolo aggiornato alle ore 23:42 (esplosione causata da una bomba)