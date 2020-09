Finge di volersi impiccare e chiede soldi: denunciato per procurato allarme

SAN PIETRO VERNOTICO - Aveva inviato, ad amici e conoscenti, via "messenger" una foto che lo ritraeva con il cappio al collo ed una richiesta di aiuto economico ma era tutta una finzione per recuperare soldi. Per questo i carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico hanno denunciato, per procurato allarme, un 45enne del luogo.

L’uomo, nella mattinata di ieri, venerdì 11 settembre, ha inviato questa foto a conoscenti e amici, tanto che una sua amica ha contattato la stazione carabinieri. I militari, intervenuti presso l’abitazione dell'uomo lo hanno trovato in buona salute. Lo stesso ha dichiarato ai carabineiri che non aveva intenzione di suicidarsi ma il suo intento era quello di recuperare solo per aggiustare una situazione debitoria.