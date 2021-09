A fuoco un'Ape Car all'interno di un garage: spavento per un anziano

SAN PIETRO VERNOTICO - Momenti di panico verso le 8 di questa mattina, venerdì 10 settembre, in via Giuseppe Melli a San Pietro Vernotico, per un incendio sviluppatosi all’interno del garage attiguo all'abitazione di un anziano. A prendere fuoco, forse per un cortocircuito, è stata un’Ape Car di proprietà dello stesso.

L'uomo, al suo rientro a casa, ha notato del fumo fuoriscire dal garage così, ha chiamato i vigili del fuoco e nell'attesa del loro arrivo, ha iniziato a spegnere le fiamme. Il resto del lavoro è stato effettuato dai vigili del fuoco. Per fortuna nessun danno alle strutture ma solo tanta paura, soprattutto, per il cane dell'anziano che era in casa.