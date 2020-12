Mandato di arresto europeo: in carcere per estorsione e lesioni

SAN PIETRO VERNOTICO - I carabinieri della locale stazione hanno arrestato Claudio De Matteis, 59enne residente in Germania, domiciliato a San Pietro Vernotico, in esecuzione di un mandato internazionale di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Karlsruhe (Germania). Il provvedimento scaturisce per una tentata estorsione e lesioni personali commessi dal 59enne, in Germania, nel 2017. L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Brindisi.