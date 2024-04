Operazione "Full Service", gli indagati ai domiciliari davanti al gip

BRINDISI - Dopo gli indagati finiti in carcere dopo l'operazione "Full Service", è la volta di quelli ai domiciliari. Si sono tenuti nella mattinata di oggi, lunedì 29 aprile 2024, davanti alla gip del tribunale di Brindisi Vilma Gilli gli interrogatori di garanzia a carico del 40enne Giovanni Greco, di San Pietro Vernotico, e della 55enne Elisabetta Balsamo, di Brindisi. Il blitz dei carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico - guidata dal comandante Vincenzo Corianò -, nell'ambito di un'inchiesta antidroga coordinata dal pm Pierpaolo Montinaro della procura di Brindisi, è scattato lunedì 22 aprile. La giudice Gilli aveva firmato un'ordinanza di custodia cautelare a carico di cinque persone. Balsamo è assistita dall'avvocato Cinzia Cavallo, mentre Greco dal collega Luigi D'Arpe. Entrambi si sono difesi.

Gli incontri per le "fatture"

La sostanza stupefacente, stando a quanto ricostruito dai militari, sarebbe stata nascosta nella nicchia per il contatore di un'officina di gommista. Da lì, dopo un accordo personale o telefonico, le dosi sarebbero state prelevate dagli acquirenti. Sono stati ricostruiti più di 20 (presunti) episodi di cessione di droga. Le indagini hanno usufruito di intercettazioni, ambientali e telefoniche. Come si evince dalla lettura dell'ordinanza, è ritenuto che un appuntamento per consegnare "fatture" o simili celasse qualcosa di diverso rispetto a mera contabilità. In alcuni casi, infatti, è apparso evidente agli investigatori che i brevi e fugaci incontri tra indagati e acquirenti fossero accompagnati dallo scambio di piccoli involucri. In altri casi erano i clienti a prelevare direttamente lo stupefacente.

I nascondigli dello stupefacente

Principalmente, l'occultamento dell'hashish e della cocaina avrebbe richiesto l'utilizzo di un grosso pneumatico da trattore, collocato a ridosso della recinzione dell'officina e di altri luoghi: alcune mattonelle, un albero e un palo della pubblica illuminazione. Come detto, quando la cessione brevi manu non sarebbe stata possibile, gli acquirenti - nonché clienti dell'officina - avrebbero prelevato quanto acquistato direttamente da alcuni nascondigli. Tornando agli interrogatori di garanzia, martedì 23 aprile è stato il turno degli indagati ristretti in carcere: i fratelli Michele Frassanito, 46 anni, e Monica Frassanito, 41 anni, entrambi residenti a San Pietro Vernotico, difesi dall'avvocato Raffaele Lomartire, e il 34enne Emanuele Pierri, anch'egli di San Pietro Vernotico, difeso da Francesco Cascione, si sono difesi.

La difesa degli indagati ai domiciliari

I fratelli Frassanito hanno ammesso le proprie responsabilità. Il loro legale ha depositato istanza di attenuazione della misura cautelare. Analoga istanza è stata presentata anche dal difensore di Emanuele Pierri. Oggi, come detto, è toccato a Balsamo. La donna, assistita dall'avvocato Cinzia Cavallo, si è difesa e ha spiegato che la cocaina era per uso personale. L'avvocato Cavallo ha presentato istanza di revoca della misura. Dopo l'eventuale "via libera" del pm, la parola passerà dunque alla gip. Sempre oggi, è stato infine il turno di Greco, assistito dall'avvocato Luigi D'Arpe. Anche Greco ha risposto e si è difeso dalle contestazioni, spiegando di non essere uno spacciatore. L'avvocato D'Arpe ha altresì presentato istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare.