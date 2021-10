Padre cerca di impedire perquisizione del figlio scagliandosi contro i carabinieri

SAN PIETRO VERNOTICO - I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico hanno arrestato un 51enne del luogo per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti nei confronti del figlio 25enne, si è scagliato addosso ai militari per impedire l’esecuzione del loro servizio, minacciandoli, ingiuriandoli e colpendoli ripetutamente.

Contestualmente, il figlio è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale in concorso, per aver cercato fisicamente di ostacolare l’ammanettamento del padre. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa dell'interrogatorio di convalida che avverrà alla presenza del legale di fiducia, Francesco Cascione.