Rapina aggravata e violazioni prescrizioni: un uomo in carcere

SAN PIETRO VERNOTICO - I Carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso il 19 novembre dalla procura della Repubblica, ufficio esecuzioni penali di Brindisi, nei confronti di Daniele Poso, 34enne del luogo. L’uomo deve espiare la pate residua di una pena pari a 3 anni, 5 mesi e 11 giorni di reclusione, per i reati di rapina aggravata in concorso, commessa il primo dicembre 2010 e per violazione delle prescrizioni derivanti dalla sorveglianza speciale. Il 34enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Bari.