Sorpreso nuovamente alla guida dell’auto senza patente, denunciato

SAN PIETRO VERNOTICO - I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico hanno denunciato in stato di libertà un 21enne di San Donaci, per reiterazione nella guida senza patente. Il giovane è stato sorpreso in una via del centro abitato alla guida di un’auto sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, reiterando nella medesima condotta già contestata il 2 settembre 2020. Nella circostanza, anche al passeggero, in qualità di intestatario del veicolo, è stato contestato l’incauto affidamento di veicolo a persona senza patente. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato al proprietario.