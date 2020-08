Truffa on line, intasca soldi e sparisce: denunciata una donna

SAN PIETRO VERNOTICO - Una 46enne di Roma è stata denunciata per truffa, per aver intascato, attraverso una ricarica Postepay, la somma di 160 euro, versata da una impegata 50enne di San Pietro Vernotico. I soldi, in particolare, sarebbero serviti per l'acquisto on line di una donna e una mantellina. La 50enne, infatti, aveva eseguito la ricarica della carta postale versando, quindi, la somma di 160 euro per un acquisto risultato falso. La donna, dopo aver intascato la somma, si è resa irreperibile. I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico, dopo la denuncia-querela dell'impiegata presentata lo scorso 13 novembre e i relativi accertamenti, hanno denunciato la 46enne romana per il reato di truffa.

