Rapina in un supermercato: in azione bandito solitario armato

SAN VITO DEI NORMANNI - Un bandito solitario ha fatto irruzione in un supermercato a San Vito Dei Normanni. La rapina è stata consumata intorno alle 19:30 di ieri, mercoledì 25 gennaio 2023, presso l'Eurospin. Il malvivente, volto parzialmente coperto da un cappuccio, è entrato e si è diretto verso la cassa più vicina.

Verosimilmente armato di coltello, ha intimato alla cassiera di consegnargli il denaro presente. La malcapitata non ha potuto far altro che assecondare il bandito. Ottenuto l'incasso, il malvivente è uscito dal supermercato e si è allontanato a piedi. Non è chiaro se avesse un mezzo a disposizione nelle vicinanze.

Il personale dell'Eurospin ha lanciato quindi l'allarme. Sul posto, si sono recati i carabinieri della compagnia di San Vito Dei Normanni, che in queste ore stanno indagando per assicurare alla giustizia il responsabile dell'assalto. Si stima che il bottino si aggiri intorno alle 300 euro.