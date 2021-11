Sicurezza a San Vito dei Normanni: i controlli serrati dei carabinieri

SAN VITO DEI NORMANNI - I carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nel comune di San Vito dei Normanni, hanno denunciato in stato di libertà: un 20enne di San Michele Salentino, poiché a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 31 grammi di marijuana; un 58enne di Carovigno, sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, poiché, a seguito di controllo, non è stato trovato presso il proprio domicilio negli orari previsti; un 29enne di San Vito dei Normanni, poiché conducente di un'autovettura, è stato sottoposto ad accertamenti con l'etilometro ed è risultato con un tasso alcolemico pari a 0,94 G/L. La patente di guida è stata ritirata; un 34enne di Ceglie Messapica, poiché, conducente di un'autovettura, è stato sottoposto ad accertamenti con l'etilometro ed è risultato con un tasso alcolemico pari a 0,82 G/L. La patente di guida è stata ritirata; un 55enne e un 43enne, entrambi di Cerignola, poiché, a seguito di controllo, sono risultati destinatari del provvedimento amministrativo in atto di foglio di via obbligatorio nei comuni di San Vito dei Normanni e di Latiano.

Sono stati segnalati: una 18enne di Fasano, trovata in possesso di 0,25 grammi di marijuana; un 21enne di Carovigno, trovato in possesso di 0,13 grammi di cocaina, occultata nella tasca del giubbotto indossato; un 59enne di Mesagne, trovato in possesso di 0,45 grammi di eroina, occultata nel mobile porta televisore posto all’interno della propria abitazione; un 30enne originario del Ghana e residente a Mesagne, trovato in possesso di 2,7 grammi di marijuana; un 27enne di San Vito dei Normanni, trovato in possesso di 1 grammo di marijuana, occultato nelle proprie mutande. Gli stupefacenti rinvenuti sono stati posti sotto sequestro. Complessivamente sono state eseguite dieci perquisizioni, operati sei controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate 64 persone, controllati 45 mezzi ed elevate otto contravvenzioni al codice della strada; un esercizio pubblico controllato.