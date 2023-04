Crocifisso pericolante: i vigili del fuoco lo mettono in sicurezza. Ora sarà restaurato

SAN VITO DEI NORMANNI - I vigili del fuoco non entrano in azione solo quando scoppia un incendio o quando si verifica un incidente stradale, per esempio. Possono essere impegnati in operazioni altrettanto delicate per salvaguardare opere d'arte. E' quanto accaduto ieri, venerdì 14 aprile 2023, a San Vito Dei Normanni. Come le foto pubblicate in questa pagina testimoniano, una squadra del comando provinciale di Brindisi è intervenuta, insieme ai colleghi del Saf (soccorso alpino fluviale) presso la Rettoria di San Michele Arcangelo. I vigili del fuoco hanno recuperato un bene dalla valenza storico-religiosa. Si tratta del Crocifisso, che era pericolante. Il bene è stato, alla fine delle operazioni, affidato al curato per essere restaurato e tornare all'antico splendore.