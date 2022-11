Due tir e pedane di legno coinvolti in un incendio, vigili del fuoco al lavoro

SAN VITO DEI NORMANNI - Fiamme e fumo questa mattina (domenica 6 novembre) a San Vito Dei Normanni: un incendio ha coinvolto due tir e pedane di legno. I mezzi erano parcheggiati in un piazzale appartenente a una ditta che si occupa di trasporti. Il lavoro per i vigili del fuoco è stato duro: ci sono volute ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. Nel piazzale, infatti, erano parcheggiati altri tir. Sul posto la prima partenza dei vigili del fuoco e due autobotti del comando di Brindisi, oltre ai carabinieri della compagnia di San Vito Dei Normanni.