A fuoco negozio di materiale elettrico: l'incendio è doloso

SAN VITO DEI NORMANNI - Ignoti hanno cosparso la porta d'ingresso con liquido infiammabile. E hanno dato fuoco. Le fiamme si sono sprigionate, ma per fortuna alcuni vicini hanno dato subito l'allarme. E' accaduto a San Vito dei Normanni, in via Carovigno, intorno alle 4:20 del 4 febbraio. Obiettivo dei malviventi: un negozio di materiale elettrico, Punto Luce.

Dopo l'allarme dei vicini, sono giunti sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni. I primi hanno domato subito le fiamme, limitando i danni alla porta d'ingresso, per poi mettere in sicurezza il negozio. I militari, invece, si sono subito attivati per capire la natura del rogo e hanno avviato le indagini del caso.