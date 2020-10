Alla guida senza patente, droghe e coltelli: scattano le denunce

SAN VITO DEI NORMANNI - Un uomo denunciato per guida senza patente, il sequestro di un coltello e 8 grammi di marijuana sequestrati. E' questo il bilancio del servizio straordinario del controllo del territorio dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni. I militari hanno deferito in stato di libertà un 65enne di Mesagne, per guida senza patente: l’uomo, controllato in una via del centro abitato alla guida di un motociclo, è risultato sprovvisto di patente, poiché mai conseguita, con recidiva nell’ultimo biennio. L'autovettura sè stata ottoposta a sequestro. Poi, un 39enne di Grottaglie è stato denunciato in stato di libertà, poiché a seguito di controllo alla circolazione stradale è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di un coltello a serramanico, occultato nel vano porta oggetti lato guida della propria autovettura. L'arma è stata sottoposta a sequestro.

I carabinieri hanno proceduto anche al sequestro di circa 8 grammi di marijuana e hanno segnalato alla prefettura di Brindisi, per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, un 20enne di San Michele Salentino, trovato in possesso di 0,50 grammi circa di marijuana, occultata all’interno della tasca dei pantaloni; un 35enne di San Vito dei Normanni, trovato in possesso di 0,20 grammi circa di marijuana, occultata all’interno della tasca dei pantaloni; un 50enne di San Vito dei Normanni, trovato in possesso di 7,30 grammi circa di marijuana, due spinelli contenenti lo stupefacente e 19 semi di cannabis, occultati all’interno di una macchina da cucire. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. Nel complesso, i carabinieri hanno effettuato 10 perquisizioni, controllato 33 veicoli, identificato 70 persone, di cui 10 di interesse operativo, contestato 6 contravvenzioni al codice della strada e controllato 2 esercizi pubblici.