In giro in auto con la marijuana nel marsupio. E l'hashish in casa

SAN VITO DEI NORMANNI - Aveva la marijuana nascosta nel marsupio. E dell'hashish in casa. A San Vito dei Normanni, i carabinieri della locale compagnia - sezione radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 25enne di Ceglie Messapica, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. In particolare, il giovane, che circolava per le vie di San Vito dei Normanni a bordo di un'autovettura condotta da un suo concittadino, è stato sottoposto a perquisizione personale dai militari e trovato in possesso di 6,4 grammi di marijuana che deteneva nascosti nel suo marsupio. La successiva perquisizione eseguita presso il suo domicilio ha consentito agli operanti di rinvenire 3,5 grammi di hashish nascosti in uno zaino. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.