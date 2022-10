Morì in casa dopo aver assunto eroina: due arresti dei carabinieri

SAN VITO DEI NORMANNI - L'8 ottobre 2022 un 24enne di San Vito Dei Normanni venne trovato morto nel proprio letto. Aveva assunto della droga, eroina. Dopo indagini lampo, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, coordinati dal pm della Procura di Brindisi Giovanni Marino, hanno arrestato due persone. Gli arresti sono stati effettuati in flagranza il 21 ottobre 2022 e riguardano una coppia residente a Francavilla Fontana: Carmine Pentassuglia (32 anni) e Nunzia Della Corte (28 anni, nata a Mesagne). Il primo è in carcere, la seconda ai domiciliari. La famiglia del giovane sanvitese è assistita dall'avvocato Andrea D'Agostino.

I due arresti sono stati convalidati dal gip del Tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, il 24 ottobre. La coppia aveva in casa - come hanno scoperto i militari di San Vito Dei Normanni durante una perquisizione - 75 grammi di eroina, 10,7 grammi di cocaina, materiale atto al taglio e al confezionamento del narcotico e più di mille euro in denaro contante, suddiviso in banconote di vario taglio. Oltre alla detenzione di droga ai fini della cessione a terzi, Pentassuglia deve rispondere del reato di morte come conseguenza di altro delitto.

Sarebbe stato lui, infatti, a cedere la dose risultata poi fatale per il 24enne sanvitese. La ricostruzione delle ultime ore di vita del giovane sanvitese ha consentito, tra l'altro, di accertare le responsabilità di una terza persona in merito al delitto di omissione di soccorso. Si tratta di P.R. (27enne di Brindisi). Le indagini dei carabinieri hanno ricostruito dunque le ultime ore di vita del giovane, condotto alla morte dopo aver assunto eroina. L'attività investigativa dei militari ha permesso di risalire all'identità di chi ha ceduto la dose di droga.