Auto guidata da 80enne si ribalta in pieno centro

E' accaduto nel pomeriggio in via Garibaldi, ferito l'anziano guidatore. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo

SAN VITO DEI NORMANNI - Ha perso il controllo dell'auto, che poi si è ribaltata. Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza grave per un uomo, di circa 80 anni. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. E' accaduto questo pomeriggio (sabato 13 marzo) intorno alle 15 in via Garibaldi, a San Vito dei Normanni.

Sul posto la polizia locale di San Vito dei Normanni, per mettere in sicurezza via Garibaldi. Traffico bloccato, l'auto era di traverso in strada. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrare l'uomo dall'abitacolo. L'anziano è rimasto ferito nell'impatto, ma non versa in gravi condizioni, fortunatamente, nonostante la dinamica dell'impatto.

Sul posto anche i sanitari del 118. La dinamica sarà ricostruita dalla polizia locale, ma in base alle prime informazioni sembra plausibile che un malore abbia fatto sbandare l'anziano alla guida. L'auto, una Fiat Punto, poi avrebbe urtato altre vetture prima di ribaltarsi, forse dopo il contatto con il marciapiede.