Guida in stato di ebrezza e possesso di stupefacenti: una denuncia e tre segnalazioni

LATIANO - I carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nel comune di Latiano, hanno denunciato in stato di libertà un 41enne di Brindisi, per guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché a seguito di un sinistro stradale gli è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,84 g/l. La patente di guida è stata ritirata.

Tre, invece, le persone segnalate: un 54enne di Ceglie Messapica, trovato in possesso di 0,8 grammi di hashish, nascosti nel comodino della sua camera da letto, un 18enne di Mesagne, trovato in possesso di 0,5 grammi di marijuana, nascosti in un pacchetto di sigarette e un 18enne di Mesagne, fermato alla guida di un motociclo, è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di marijuana, nascosti nella tasca sinistra dei pantaloni. Patente di guida ritirata e veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Gli stupefacenti rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.

Complessivamente sono state eseguite 6 perquisizioni, operati 14 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate 63 persone, controllati 36 mezzi ed elevate 8 contravvenzioni al codice della strada; 2 gli esercizi pubblici controllati.