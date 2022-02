Riscontrate varie irregolarità all'impresa, elevate tre sanzioni amministrative

SAN VITO DEI NORMANNI - A San Vito dei Normanni, a conclusione di un servizio straordinario di controllo delle attività produttive, industriali e commerciali disposto dal comando provinciale carabinieri di Brindisi ed effettuato presso un cantiere, i carabinieri della locale compagnia, unitamente ai carabinieri dell’ispettorato territoriale del lavoro di Brindisi, hanno contestato all’amministratore unico di un’impresa operante nel cantiere varie sanzioni amministrative.

In particolare, per omesso adeguamento da parte del datore di lavoro della cassetta del primo soccorso con presidi sanitari integri, sigillati e non scaduti; assenza di andatoie di passaggio dal piano interrato al piano terra con adeguate opere provvisionali munite di idonea struttura che eviti la caduta nel vuoto e omessa installazione di opere provvisionali per evitare la caduta nel vuoto di lavoratori.