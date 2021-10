In casa piante, semi di cannabis e altre droghe, arrestato e rilasciato

SAN VITO DEI NORMANNI - I carabinieri della stazione di San Vito dei Normanni hanno arrestato un 48enne del luogo per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacente. In particolare, i militari, in seguito a una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto 7 piantine di cannabis, 18,8 grammi di marijuana, 6,3 grammi di semi di cannabis e vari fertilizzanti, il tutto sottoposto a sequestro. L’uomo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, è stato rimesso in libertà.