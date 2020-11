Con il taser ad alto voltaggio nell'auto: denunciato un 29enne

SAN VITO DEI NORMANNI - Con un taser nell'auto, nei guai un 29enne. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 29enne del luogo, per porto abusivo di armi. I militari, in seguito a una perquisizione personale e veicolare all’interno della sua autovettura, occultato nel bracciolo, hanno rinvenuto una pistola stordente a forma di chiave (taser) perfettamente funzionante, capace di produrre una scarica elettrica pari a un milione di volt. L’arma è stata sottoposta a sequestro.

