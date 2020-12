Aveva in casa una serra per coltivare la cannabis, denunciato

SAN VITO DEI NORMANNI - I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, hanno denunciato in stato di libertà un 39enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso della serata di ieri, martedì 15 dicembre, a seguito di perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente tabacco misto a marijuana. La successiva perquisizione presso la sua abitazione, ha consentito di rinvenire 9 grammi circa di marijuana, una serra artigianale con 4 piantine di cannabis alte tra i 7 e i 30 centimetri e vario materiale utile per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.