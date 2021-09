Incendio in un casolare di campagna, indagini in corso

SAN VITO DEI NORMANNI - Un incendio è divampato ieri sera (mercoledì 15 settembre) in un casolare di campagna in contrada Giannaricchiella a San Vito dei Normanni, intorno alle 23. All'interno vi erano accatastati attrezzi di vario tipo, distrutti dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brindisi. In corso di accertamento le cause del rogo.