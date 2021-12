Guida sotto effetto di alcool e sostanze stupefacenti: una denuncia e 4 segnalazioni

SAN VITO DEI NORMANNI - I carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nel comune di Ceglie Messapica, hanno denunciato in stato di libertà un 31enne di Ostuni, per guida sotto effetto dell’alcool, poiché a seguito di un controllo è stato sottoposto ad accertamenti mediante etilometro, risultando con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Il veicolo è stato sequestrato e la patente di guida ritirata.

Sono stati segnalati all’autorità amministrativa: un 53enne di Mesagne, trovato in possesso di 4,5 grammi di hashish, nascosti in casa; un 19enne di Ceglie Messapica, trovato in possesso di 2,6 grammi di marijuana, occultati nella tasca del giubbotto che indossava; un 38enne di Ostuni, trovato in possesso di 1,5 grammi di eroina, nascosti in un cassetto di un mobile in camera da letto e un 42enne di Ostuni, trovato in possesso di 0,90 grammi di cocaina, nascosti in casa. Gli stupefacenti rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.

Complessivamente sono state eseguite 7 perquisizioni, controllate 10 persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate 22 persone, operati controlli a 18 mezzi ed elevate 2 contravvenzioni al codice della strada; 8 esercizi pubblici controllati e 44 green pass controllati.