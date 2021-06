Armi da taglio e detenzione di sostanza stupefacente: 4 denunce e 2 segnalazioni

SAN VITO DEI NORMANNI - A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai reparti dipendenti dalla compagnia di San Vito dei Normanni nel comune di Carovigno, i Carabinieri hanno denunciato 4 persone e segnalate 2 all'autorità amministrativa.

In particolare, si tratta:

- di un 63enne di Mesagne, denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere, poiché nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso di una catena in ferro a maglie strette lunga 1,70 metri appoggiata sul tappetino anteriore lato passeggero della sua auto. L'arma è stata sottoposta a sequestro;

- un 34enne di Mesagne, denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere, poiché nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 19 centimetri posto all’interno di un marsupio, sottoposto a sequestro;

- un 33enne di Ostuni, denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere, poiché nel corso di una perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un coltello da macellaio con lama lunga 19 centimetri all’interno del bagagliaio, sottoposto a sequestro;

- un 31enne di San Michele Salentino, per porto di armi o oggetti atti ad offendere, poiché nel corso di una perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 20,5 centimetri, posto all’interno del portaoggetti laterale lato guida, sottoposto a sequestro.

Infine, per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, sono state segnalate all'Autorità Amministrativa un 40enne di Mesagne, trovato in possesso di 1 grammo di marijuana nascosta in bocca e un 32enne di Senise (Potenza), trovato in possesso di 2,5 grammi di marijuana nascosta all’interno di uno zaino. Gli stupefacenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Complessivamente sono stati eseguiti 8 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate 55 persone, controllati 46 automezzi, effettuate 10 perquisizioni, controllati 2 esercizi pubblici e elevate 8 contravvenzioni al codice della strada per complessivi 458 euro.