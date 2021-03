Abbandono rifiuti, incivili "pizzicati" grazie alle telecamere

L'attività della polizia locale della Provincia di Brindisi: "Tantissime le infrazioni rilevate dalla strumentazione in uso"

SAN VITO DEI NORMANNI - Pizzicati ad abbandonare rifiuti nei pressi di San Vito Scalo. Continua, soprattutto attraverso l’utilizzo di adeguate foto trappole, l’attività di controllo sulle strade di competenza dell’Amministrazione provinciale da parte della polizia locale della Provincia per individuare quei cittadini che si rendono responsabili di abbandono abusivo dei rifiuti. Tale illecito prevede, nei casi meno gravi, una sanzione amministrativa, erogata sempre dagli uffici dell’Ente, e nei casi più gravi, come nell’abbandono di rifiuti speciali e pericolosi in luoghi vietati, sanzioni anche di natura penale.

Recita una nota della Provincia: "Sono tantissime le infrazioni rilevate in questo periodo dalla polizia locale, come si vede, a mò di esempio, dalla foto scattata sula strada provinciale 44, all’altezza di S.Vito Scalo, a conferma sia dello scarso senso civico di molti cittadini, sia della validità dell’attività degli operatori della polizia provinciale e della strumentazione in uso".