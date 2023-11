Campo Di Mare, miasmi nell'aria: "Impossibile respirare". Forse sversamenti nei terreni

CAMPO DI MARE - Puzza di sansa a Campo di Mare, marina di competenza del Comune di San Pietro Vernotico, nonostante nelle vicinanze non vi siano oleifici. Con il vento che negli ultimi giorni soffia da sud-ovest l'aria è diventata irrespirabile. Decine di famiglie vivono ancora nella marina, altre ci abitano stabilmente tutto l'anno, altre ancora sono tornate in occasione del ponte di Ognissanti. Poi c'è chi frequenta regolarmente la località balneare anche se non vive nelle residenze estive trattandosi di una marina che dista a poco più di 10 chilometri dal Comune di San Pietro Vernotico e dotata di un ampio piazzale panoramico e due parchi gioco. Per tutto l'anno quotidianamente è meta di famiglie con bambini. Da qualche giorno la lamentela è unica: l'aria è irrespirabile e chi vi abita è costretto a restare con le finestre chiuse. Chi non vi abita, dopo qualche minuto, cambia zona.

Qualcuno ha pensato a qualche anomalia nella vicina centrale a carbone di Enel ma il vento soffia in direzione contraria. Da Enel, inoltre, fanno sapere che non vi sono in corso attività legate a combustioni o che possono provocare cattivi odori. Altri, invece, hanno pensato a qualche sversamento illecito nei terreni degli scarti della lavorazione delle olive. Un'ipotesi plausibile considerato anche il fatto che la marina è circondata da campagne e che in passato episodi di questo genere si sono già verificati. Al momento presso il comando della Polizia locale non sono giunte segnalazioni sulla presenza degli odori nauseabondi. Senza segnalazioni che indicano luoghi, intensità e orari risulta complicato avviare eventuali controlli.