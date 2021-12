Nell'attività commerciale senza green pass, sanzionate tre persone

MESAGNE – Titolare, dipendente e cliente sprovvisti di green pass. Questo l’esito di un controllo effettuato ieri mattina (martedì 28 dicembre) dai carabinieri della stazione di Mesagne all’interno del locale commerciale della città, nell’ambito dei servizi anti Covid. Dai controlli, sia il titolare, che il collaboratore (sprovvisto anche di regolare assunzione), che il cliente non erano né vaccinati né si erano sottoposti a tampone: requisiti essenziali, oltre alla guarigione dal virus, per ottenere il certificato verde. Per questo sono stati sanzionati ed è stata, inoltrem avanzata proposta alla Prefettura di Brindisi per la chiusura dell’attività commerciale e comunicazione al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi al fine di verificare la regolarità del rapporto lavorativo del collaboratore.