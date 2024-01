Controlli dei carabinieri: multe per quasi 55mila euro ai titolari di due bar - paninoteche

CAROVIGNO - Sanzioni per un totale di 54.228 sono state inflitte ai gestori di due bar – paninoteche di Carovigno per una serie di presunte violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per occupazione di suolo pubblico. Le multe sono scaturite dai controlli effettuati dai carabinieri della locale stazione contro il fenomeno della cosiddetta “malamovida”, con la collaborazione del Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Brindisi, del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Taranto e dalla Polizia Locale di Carovigno, nonché dal personale del dipartimento di prevenzione dell’Asl di Brindisi.

I commercianti, un 53enne e una 44enne del luogo, sono stati denunciati per le seguenti violazioni: per non aver tenuto conto dello stato di salute dei dipendenti prima di adibirli al lavoro mediante sorveglianza sanitaria; per non aver fornito ai dipendenti trovati in sede di accesso i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (Cdpi); per non aver provveduto ad impartire un'adeguata formazione in relazione al grado di rischio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Una delle due attività, inoltre, non ha effettuato la valutazione dei rischi aziendali e non ha predisposto il relativo documento; conseguentemente, con decorrenza ed efficacia immediata, è scattato il provvedimento di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela e della sicurezza del lavoro.

Inoltre, i gestori di entrambe le attività sono stati sanzionati amministrativamente poiché nel corso dei controlli è stata accertata l’abusiva occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie.

Contestualmente, personale del Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Brindisi ha disposto per entrambe le attività l’inibizione delle attività di somministrazione su area esterna pubblica in assenza della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), riscontrando, inoltre, carenze igienico sanitarie e strutturali dei citati locali, violazioni che sono state sanzionate amministrativamente.