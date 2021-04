Preparavano uno striscione in un locale: sanzioni in arrivo per sei tifosi

Dopo le segnalazioni da parte dei cittadini, controllo della Digos e delle Volanti in un locale al rione Santa Chiara, punto di incontro della tifoseria del Brindisi calcio, in violazione delle norme anti Covid

BRINDISI - Al momento dell’arrivo della polizia stavano preparando uno striscione biancazzurro, i colori sociali del Brindisi calcio. Sei tifosi, alcuni dei quali appartenenti alla frangia ultras, saranno sanzionati per essersi riuniti senza un giustificato motivo, in violazione delle norme anti Covid, all’interno di un locale, abituale punto di ritrovo della tifoseria. Nei giorni scorsi era stato segnalato alle forze dell’ordine un insolito via vai da quell’immobile situato in via Montebello, al rione Santa Chiara. Da quanto riferito dai cittadini, preoccupati per la diffusione del virus, alcuni si infilavano nel locale attraverso una serranda lasciata alzata quanto basta per consentirne l’accesso.

Le pattuglie in servizio anti Covid, una della Digos ed una Volante, dopo aver avuto riscontro di quanto segnalato, giovedì scorso (15 aprile) hanno effettuato un controllo. Una volta all’interno, hanno sorpreso sei giovani, alcuni già noti alle forze dell’ordine, intenti a realizzare lo striscione. Le pareti erano tappezzate di era tappezzate di simboli e loghi della squadra di calcio cittadina. I poliziotti hanno inoltre riscontrato la presenza di una macchina del caffè, un televisore, dei tavolini, delle sedie, un divano, oltre al materiale necessario per preparare gli striscioni.

Tutto lasciava intuire che si trattasse del luogo di incontro della tifoseria ultras. I presenti, pertanto, non avendo un giustificato motivo per essersi riuniti ed avendo eluso le regole previste dal Dpcm, saranno sanzionati. Inoltre è in corso di valutazione da parte della polizia Amministrativa e Sociale la destinazione del locale privo di ogni autorizzazione.