Controlli in attività commerciali e aree mercatali: fioccano le sanzioni

BRINDISI - Fra irregolarità in aree mercatali, in materia di somministrazione di alimenti e bevande e di occupazione di suolo pubblico, sono decine le sanzioni inflitte negli ultimi giorni dalla Polizia Locale di Brindisi al comando di Antonio Orefice. Sulla base delle direttive impartite nel corso dei lavori del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale hanno preso parte il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e lo stesso comandante Orefice, il Nucleo di Polizia Amministrativa del comando di Polizia Locale di Brindisi ha condotto una serie di attività di controllo ispettive e di verifica rivolte, in particolare, nei confronti degli operatori economici operanti in spregio alle norme e regolamenti vigenti - che disciplinano lo svolgimento delle attività di commercio e somministrazione – con comportamenti che realizzano, peraltro, una concorrenza sleale nei confronti di coloro, la maggioranza, che opera correttamente.

Parte dei controlli ha interessato le aree mercatali, in particolare la verifica del rispetto degli spazi autorizzati e occupati da parte degli operatori economici, nonché il possesso dei titoli abilitativi. Sono stati elevati 19 verbali amministrativi per violazione del Codice del commercio della Regione Puglia, per un importo complessivo di circa 6.000 euro.

Nei confronti delle attività economiche di vicinato e di somministrazione di alimenti e bevande, sono stati elevati cinque verbali di accertamento e contestazione di violazioni amministrative, per un totale di circa 18.000 euro.

Particolarmente corposi sono stati i controlli rivolti alle occupazioni di suolo pubblico afferenti gli esercizi pubblici di somministrazione dotati di dehors funzionali all’attività: nell’ultimo mese sono state sanzionate 38 attività ai sensi del Regolamento Dehor n. 47/21 e ai sensi del recente nuovo Regolamento Dehor n. 30/2022, per un importo complessivo di sanzioni pecuniarie pari a 15.800 euro.

Continuano, infine, i sopralluoghi e le misurazioni fonometriche messe in atto unitamente a personale di Arpa Puglia, svolti presso gli esercizi pubblici che effettuano intrattenimento musicale, oggetto di numerosi esposti pervenuti per il superamento dei limiti di emissioni acustiche e in violazione delle fasce orarie previste dall’ordinanza sindacale n. 33 del16 giugno scorso.