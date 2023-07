Irregolarità nei lidi: fioccano le sanzioni. Multati anche diportisti e conducenti di acquascooter

Sanzionati titolari di stabilimenti balneari, diportisti e conducenti di acquascooter. Nel Brindisino arrivano le prime sanzioni scaturite dai controlli effettuati dalla Capitaneria di porto di Brindisi nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro 2023”, concepita per garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti.

Irregolarità nei lidi

Sono stati controllati in questo periodo i primi stabilimenti balneari, sei strutture sono state sanzionate in via amministrativa, con sanzioni pari a 1.032,00 euro cadauna.

Una struttura, attiva in località Pilone del comune di Ostuni e una nel comune di Fasano sono state sanzionate amministrativamente per violazioni dell’ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Brindisi, per carenza di dotazioni di primo soccorso.

Due nel Comune di Torchiarolo e una nel Comune di Carovigno, risultavano ancora chiuse, non rispettando l’apertura obbligatoria dal primo sabato del mese di giugno, imposto dall’ordinanza balneare della Regione Puglia.

Invece, un noto stabilimento balneare presente nel comune di Brindisi, è stato sanzionato, in quanto l’assistente ai bagnanti veniva utilizzato in altre mansioni, nonostante la presenza di bagnanti.

Multe per diportisti e conducenti di acquascooter

I militari, dei mezzi navali in dotazione alla Capitaneria di porto di Brindisi, hanno sanzionato tre conduttori di unità da diporto e due conduttori di acquascooter che sostavano/navigavano nella fascia di 200 metri dalla battigia riservata esclusivamente alla balneazione. La presenza di imbarcazioni in tale zona comporta un elevatissimo e gravissimo rischio per l’incolumità dei bagnanti ma questo sembra non interessare a chi ritiene di poter liberamente circolare in mare senza limiti, in spregio a qualsiasi regolamentazione o norma.

In cosa consistono i controlli

L’attività di controllo della Capitaneria di porto-Guardia costiera è incentrata prioritariamente sulla sicurezza della navigazione e della balneazione, ed è rivolta essenzialmente alla verifica capillare dell’organizzazione di sicurezza degli stabilimenti balneari (presenza dei bagnini di salvataggio abilitati, dotazioni di sicurezza, idoneità mezzi di salvataggio, presenza dei segnali e delle bandiere sicurezza).



Nell’assicurare che i controlli continueranno incessantemente per il resto della stagione estiva, si sensibilizzano tutti gli operatori del settore turistico balneare e i fruitori del mare a porre attenzione sul rispetto delle norme previste dalle ordinanze balneari della Regione Puglia e della Capitaneria di porto di Brindisi, con particolare attenzione alla sicurezza della balneazione e alla salvaguardia della vita umana in mare.