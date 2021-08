Noleggiatori con conducente: controlli in aeroporto, sorpresi 7 abusivi

BRINDISI - Verbale da 173 euro, ritiro della carta di circolazione e fermo del veicolo. Queste le conseguenze per sette noleggiatori con conducente abusivi sorpresi dalla Polizia Locale di Brindisi. I controlli si sono svolti lo scorso fine settimana, quando oltre 13mila passeggeri sono transitati presso l’aeroporto del Salento. Gli agenti hanno accertato che gran parte degli abusivi operavano con veicoli non idonei, perché non omologati al trasporto passeggeri con conducente o a conducenti professionali che, per ottenere maggiori introiti, utilizzavano veicoli a noleggio e quindi non indicati nella licenza. Grazie a tali interventi, svolti da personale specializzato del Comando, i tassisti/noleggiatori (soprattutto quelli presenti in ambito aeroporto) hanno dichiarato che il numero delle corse "regolari" ha avuto un incremento notevole.