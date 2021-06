Rinvenuto ordigno bellico a ridosso della scogliera, bagnanti allontanati

SAVELLETRI DI FASANO – E' stato un bagnante, intorno alle 16:30 di oggi, sabato 26 giugno, mentre si trovava in zona ad avvertire le forze dell'ordine della presenza di un ordigno bellico nei pressi della scogliera, nella zona marina di Savelletri di Fasano, di fronte agli scavi di Egnazia. Risalente, probabilmente alla seconda guerra mondiale, il materiale bellico è situato a ridosso della strada provinciale 90 che collega Savelletri al Capitolo. Forse trasportato dalla onde e finito sugli scogli, è stato messo in sicurezza, compresa tutta l'area attorno ed i bagnanti fatti allontanare. Sul posto le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Fasano e della Polizia locale. L'intervento degli artificieri per il disinnesco e la rimozione è stato programmato per domani, domenica 27 giugno.