Sbarco di migranti a Cerano: 26 le persone soccorse, 3 i minorenni

CERANO - Nuovo sbarco di migranti sulle coste brindisine. Intorno alle tre di questa notte, 26 persone, precisamente 15 uomini, 8 donne, un ragazzino di 17 anni e due bambini di 8 e 10 anni, sono arrivati a Cerano. Sul posto sono subito intervenuti i volontari della Croce Rossa con personale in biocontenimento per portare loro coperte e ristoro.

Al momento si trovano presso l'impianto sportivo in contrada Masseriola in attesa di essere sottoposti a test per Covid e le operazioni di identificazione. Partita la catena di solidarietà per reperire abiti puliti. Della vicenda è interessata la questura di Brindisi nonchè la Polizia locale del capoluogo.

L'ultimo sbarco si è verificato il 29 settembre scorso con l'arrivo a Campo di mare di 47 persone.

Articolo aggiornato alle 7:00