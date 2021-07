Migranti soccorsi da nave da crociera: sbarcheranno sulla diga di Brindisi

BRINDISI - Soccorsi fra la Grecia e la Sicilia, sbarcheranno a Brindisi. La nave da crociera “Norwegian Gateway” ha attraccato stamattina (martedì 27 luglio) presso la diga di Punta Riso con 34 migranti a bordo, fra cui due donne e due minori, di nazionalità iraniana e irachena. Le operazioni di soccorso sono avvenute ieri mattina in mare aperto. La nave, priva di passeggeri, in un primo momento ha fatto scalo ad Augusta (Sicilia) per rifornimento di carburante. Successivamente è stato disposto il trasferimento presso il porto di Brindisi.

La Norwegian era attesa sulla diga dai volontari della Croce Rossa, dal personale della Capitaneria di porto e dagli uomini della Polizia di Frontiera. Gli operatori dell’Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera) del ministero della Salute in servizio nel Brindisino hanno effettuato un primo screening sanitario, in attesa che vengano effettuati i tamponi. Da quanto appreso sarebbero tutti in buone condizioni di salute. Si attende il via libera allo sbarco da parte del ministero. Le operazioni sono state coordinate dalla prefettura di Brindisi.