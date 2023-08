La Open Arms arriva nel porto di Brindisi: a bordo anche 50 minori non accompagnati

BRINDISI – Dopo numerosi salvataggi nel canale di Sicilia e lunghe giornate di navigazione, la Open Arms è arrivata nel porto di Brindisi. L’imbarcazione della Ong ha toccato intorno alle ore 8 la banchina Montecatini, nel porto interno. A stretto giro sono iniziate le operazioni di sbarco di 194 persone, fra cui 59 minori (50 dei quali non accompagnati), di cui nove sotto i 14 anni. Le donne sono 25 (cinque minorenni), di cui alcune in dolce attesa. I migranti provengono da: Burkina Faso, Camerun, Costa Marfil, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudan e Tunisia.

L'accoglienza

Fin dalle prime ore del giorno, sotto il coordinamento della prefettura di Brindisi, sono iniziati i preparativi per le operazioni di prima accoglienza e identificazione. Il collaudato dispositivo si attiva grazie all’operato di forze dell’ordine (Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale), Capitaneria di porto, vigili del fuoco, Asl, Comune di Brindisi, Sanità marittima, Autorità di sistema portuale del Mar adriatico meridionale, Croce rossa e Protezione civile.

All’interno del capannone ex Montecatini le persone saranno identificate e foto segnalate dalla Polizia di Stato. Dopo di che saranno trasferite verso vari centri di accoglienza sparsi fra Puglia, Campania e Basilicata, ad eccezione dei minori non accompagnati, che saranno ospitati presso strutture della zona.

Numerose operazioni di soccorso

Grazie alla Open Arms sono centinaia le persone salvate negli ultimi giorni. La Ong ha operato con il supporto del veliero Astral, sopperendo anche alla carenza di gasolio da parte della Guardia costiera di Lampedusa. Le condizioni del mare non hanno di certo agevolato l’encomiabile lavoro dei volontari, che hanno evitati diversi naufragi. Le acque fra la Libia e la Sicilia sono solcate di continuo da un gran numero di carrette de mare e barconi: imbarcazioni inadeguate per una traversata di quel tipo, come dimostrato dalle tante tragedie del mare che si sono verificate negli ultimi anni.

Quello di Brindisi si conferma dunque un porto sicuro per i migranti tratti in salvo. Basti pensare che quello odierno è il quinto sbarco (il secondo consecutivo della Open Arms) dall’inizio dell’anno.