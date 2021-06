Sbarco nella notte: minori, uomini e donne soccorsi sulle coste brindisine

BRINDISI - Sbarco nella notte tra ieri e oggi, sabato 19 giugno, a Torre Mattarelle, sulla costa a sud di Brindisi. Al momento sono state messe in salvo 28 persone: otto donne, dieci minori e dieci uomini. Provengono da Iran e Afghanistan e sono tutti in buone condizioni di salute.

Da quanto si apprende hanno raggiunto la costa brindisina a bordo di una barca a vela. Sul posto si sono recati i volontari della Croce Rossa di Brindisi e i medici Usmaf per le attività di assistenza allo sbarco e screening e profilassi sanitaria. Stando alle prime informazioni l’imbarcazione con i migranti a bordo sarebbe stata intercettata in mare da una motovedetta della Guardia di finanza e gli scafisti sono stati presi.

Sul posto anche la Polizia per le procedure di competenza. I migranti saranno sottoposti a tampone anti-covid e messi in quarantena. Da quanto si apprende il viaggio in barca a vela è durato due giorni e la stessa è partita dalla Grecia. Al momento non è dato sapere se tutti coloro che si sono messi in viaggio verso l'Italia sono stati rintracciati. Dei 28, infatti, in cinque erano riusciti ad allontanarsi e sono stati rintracciati poco dopo.

