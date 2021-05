Auto di lusso rivendute illecitamente: altre due decisioni del gip

Ottaviovio Moro torna libero. Gaetano Sasso ottiene i domiciliari. Entrambi erano ristretti in carcere dello sorso 5 marzo

BRINDISI – Ottavio Moro torna libero. Gaetano Sasso ottiene i domiciliari. Il gip del tribunale di Brindisi, Tea Verderosa, nella giornata odierna (martedì 4 maggio) si è espresso rispetto alle istanze avanzate dall’avvocato Mario Guagliani, difensore dei due indagati coinvolti nell’operazione Gold Cars insieme ad altre sette persone. Sia Moro che Sasso, residenti a Ostuni, erano ristretti in carcere dal 5 marzo, quando i poliziotti del commissariato di Ostuni e i colleghi della Squadra Mobile di Brindisi diedero esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dallo stesso giudice, su richiesta della locale Procura.

L’inchiesta ha fatto luce un presunto sodalizio che tramite società fittizie avrebbe noleggiato in leasing auto di lusso, per poi rivenderle illecitamente nel Nord Italia o all’estero. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di appropriazione indebita di autovetture di grossa cilindrata e di notevole valore economico ai danni di ignare società del settore e autoriciclaggio dei proventi dei delitti.

Moro e Sasso sono considerati fra i promotori e organizzatori dell’associazione. Il primo avrebbe avuto il compito di organizzare l’attività illecita e di seguirne gli sviluppi, fino allo spostamento all’estero delle vetture.Il secondo avrebbe curato perlopiù le formalità fiscali delle società all’uopo costitute e di quelle burocratiche.